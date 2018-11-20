В Набережных Челнах двое студентов – Марк и Руслан, решили набрать подписчиков в социальных сетях довольно экстремальным способом. Накануне, когда в городе выпал первый снег, парни решили выйти на улицу в одних трусах. С собой прихватили лишь пледы, на случай, если поднимется сильный ветер или встретятся полицейские.

По словам студентов, они так решили проверить реакцию жителей Набережных Челнов на двух полуголых парней. Пройдясь по улице Магистральная, они дошли до продуктового магазина и купили минералку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/678674" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах студенты ради хайпа отправились в магазин по снегу в одних трусах.Соцсети

Несмотря на выпавший снег, вечером на улице было много людей. Оказалось, что не так холодно, и Марк с Русланом решили усложнить себе задачу - на спор обливаться минеральной водой и валяться в снегу. Все происходящее снимал на камеру мобильного телефона их общий друг.

Покупатели и сотрудники магазина реагировали спокойно

- Сомнений и страха в том, чтобы выйти на улицу в одних трусах вообще не было. Мы спокойно дошли до продуктового магазина. Охранник и администрация отреагировали спокойно, будто мы были не первыми, кто пришел по заснеженной улице в магазин в трусах, - рассказал «КП-Казань» Марк. - Люди улыбались и снимали нас на сотовый телефон.

На улице парням сигналили машины и махали руками. Некоторые водители и вовсе останавливались, чтобы досмотреть необычное зрелище до конца. А один из прохожих и вовсе спокойно спросил у ребят: «Что, в магазин за сигаретами пошли?»

После похода в магазин в одних трусах студенты решили поваляться в снегу

Проведя на улице около часа, ребята с морем впечатлений вернулись домой. Марк смонтировал видео и выложил в Интернет. На страничке в социальных сетях в первый же день ролик набрал три тысячи просмотров. Сейчас студенты задумались над еще одной необычной съемкой – в ближайшие дни она пройдет в одном из торговых центров.