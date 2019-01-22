"Нормально так проходит учеба": в Набережных Челнах студенты проиграли спор и бегали по улице голыми

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-22T15:15:50+03:00

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В интернете появились фотографии, на которых молодые люди из Набережных Челнов, раздевшись до трусов, бегали по улице в мороз.

"Нормально так проходит учеба в челнинском КФУ", - гласит комментарий к посту с этой фотографией.

Происходящее на кадрах объяснил глава управления образования Набережных Челнов Винер Харисов

- На снимке студенты 1 курса инженерно-экономического колледжа Набережночелнинского института КФУ. Между ними произошел спор, в результате которого проспорившие студенты разделись. По данному факту руководством вуза будут приняты воспитательные меры, приглашены родители, так как студенты являются несовершеннолетними, - рассказал он.

Не все горожане, правда, такие меры по отношению к молодым людям поддержали.

- Какие меры ещё? Ладно бы они там употребляли что нить запрещённое, а так это просто дурачество. Наоборот даже - закаляются. Внушили всем в СССР что то и это нельзя, - считает интернет-пользователь Володя Шарапов.

- Просто уж подурачились мальчишки, строго не наказывайте, - просит в комментариях к сообщению чиновника Резеда Шарифуллина