2019-01-14T18:28:46+03:00
Общество

Прокурор Татарстана поручил проверить видео, на котором ученика не пускают в столовую

Скандал разгорелся в Набережных Челнах [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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10 января в школе №13 под конец перемены один из учеников захотел купить выпечку в столовой, однако ему дали от ворот поворот даже несмотря на то, что ребенок заявил о голоде. Все это было заснято на видео и выложено в интернет.

Школьника не пустили в столовую.Mы в Инстаграм ( www.instagram.com/chelny.life) Mы в YouTube (www.youtube.com/channel/UCfQ9GV9if1mTlY9NOAGnLYw ) Mы в Твиттере ( twitter.com/NabChelnyLife) #челнылайф #челны #челныlife #чаллы #ярчаллы

Первыми среагировал на инцидент начальник городского управления образования.

Теперь роликом заинтересовались и в прокуратуре Татарстана, причем на самом высоком уровне.

- Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов организовать проверку видеозаписи, на которой школьника не пускают в столовую якобы из-за опоздания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в надзорном ведомстве республики.

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