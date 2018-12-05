2018-12-05T12:03:59+03:00
Общество

"Они еще стриптиз-клуб не открыли?": Татарстанцы раскритиковали эротический календарь с раздетыми сотрудницами кранового завода

Впрочем, ценителей подобного творчества хватает [Фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Комментарии: comments11
Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Выход эротического календаря, который ежегодно выпускает Набережночелнинский крановый завод, в очередной раз не остался незамеченным. Так, накануне сотрудники завода презентовали анонсирующий видеоролик, где было показано, как проходили съемки.

На видео заметно, что съемки велись, как на производстве, так и в офисных помещениях. Девушек запечатлевали и на рабочих местах, и в раздевалках и даже с поднятыми ветром от вентиляторов юбками в стиле Мерелин Монро. При этом, сотрудницы, как показало видео, совершенно не стеснялись, позируя, в том числе с голой грудью.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Вышедшее видео уже набрало немало комментариев. По большей части татарстанцам анонс календаря пришелся по душе.

- Крутяк! Классно придумали! - написал один из подписчиков под видеороликом.

Находились даже те, кто, просмотрев видео, а также, видимо, разузнав о выходе календаря побольше, решил узнать о возможности трудоустройства.

- У вас вакансии есть? Хочу работать вместе с ними! - написал один из "комментаторов".

Впрочем, находились и те, кто идею с эротическим календарем, мягко говоря, не поддерживает. Среди прочего были даже призывы расстрела.

- У нас мусульманская республика, вы что творите? Позорище...Расстрелять на площади... - поделился мнением один из подписчиков.

- Я там проработал год, там людей-то таких нет. А крановщиц там всего 3. И это бабушки уже. А календари откуда-то то берутся что есть то есть, - продолжил еще один татарстанец.

- Они еще стриптиз-клуб не открыли? - задался вопросом один из "комментаторов".

Отметим, что подобными комментариями, скорее всего, сотрудников предприятия не удивишь. Дело в том, эротический календарь на Набережночелнинском крановом заводе начали выпускать еще в 2007 году. Причем, для съемок в откровенных фотосессиях не зовут специально обученных моделей, а предлагают покрасоваться на глянце сотрудницам завода.

Так, среди тематик были сказки народов мира, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью.

В прошлом году работницы предстали в откровенном белье на витрине бутика. Они изображали манекены, сотрудников магазина и прохожих. Были и другие горячие кадры.

В этом году тематика отличается. В анонсирующем календарь видеоролике отмечено, что календарь будет "с дополненной реальностью", а именоваться будет "крановщица".

"Комсомолка" публикует яркие и "горячие" кадры со съемочной площадки.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

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