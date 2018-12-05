2018-12-06T13:12:12+03:00
Общество

"Они еще стриптиз-клуб не открыли?": Татарстанцы раскритиковали эротический календарь с раздетыми сотрудницами кранового завода

Впрочем, ценителей подобного творчества хватает [Фото]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments29
Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

Выход эротического календаря, который ежегодно выпускает Набережночелнинский крановый завод, в очередной раз не остался незамеченным. Так, накануне сотрудники завода презентовали анонсирующий видеоролик, где было показано, как проходили съемки.

На видео заметно, что съемки велись, как на производстве, так и в офисных помещениях. Девушек запечатлевали и на рабочих местах, и в раздевалках и даже с поднятыми ветром от вентиляторов юбками в стиле Мерелин Монро. При этом, сотрудницы, как показало видео, совершенно не стеснялись, позируя, в том числе с голой грудью.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Вышедшее видео уже набрало немало комментариев. По большей части татарстанцам анонс календаря пришелся по душе.

- Крутяк! Классно придумали! - написал один из подписчиков под видеороликом.

Находились даже те, кто, просмотрев видео, а также, видимо, разузнав о выходе календаря побольше, решил узнать о возможности трудоустройства.

- У вас вакансии есть? Хочу работать вместе с ними! - написал один из "комментаторов".

Впрочем, находились и те, кто идею с эротическим календарем, мягко говоря, не поддерживает. Среди прочего были даже призывы расстрела.

- У нас мусульманская республика, вы что творите? Позорище...Расстрелять на площади... - поделился мнением один из подписчиков.

- Я там проработал год, там людей-то таких нет. А крановщиц там всего 3. И это бабушки уже. А календари откуда-то то берутся что есть то есть, - продолжил еще один татарстанец.

- Они еще стриптиз-клуб не открыли? - задался вопросом один из "комментаторов".

Отметим, что подобными комментариями, скорее всего, сотрудников предприятия не удивишь. Дело в том, эротический календарь на Набережночелнинском крановом заводе начали выпускать еще в 2007 году. Причем, для съемок в откровенных фотосессиях не зовут специально обученных моделей, а предлагают покрасоваться на глянце сотрудницам завода.

Так, среди тематик были сказки народов мира, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью.

В прошлом году работницы предстали в откровенном белье на витрине бутика. Они изображали манекены, сотрудников магазина и прохожих. Были и другие горячие кадры.

В этом году тематика отличается. В анонсирующем календарь видеоролике отмечено, что календарь будет "с дополненной реальностью", а именоваться будет "крановщица".

"Комсомолка" публикует яркие и "горячие" кадры со съемочной площадки.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки