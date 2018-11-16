2018-11-16T14:56:19+03:00
Общество

Супруга первого президента Татарстана будет похоронена на Старо-Татарском кладбище Казани

С Сакиной Шаймиевой простились в мечети Аль-Марджани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: shaimiev.tatarstan.ruФото: shaimiev.tatarstan.ru
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В Казани прощаются с супругой первого президента Татарстана Сакиной Шаймиевой. Траурное мероприятие организовано в казанской мечети «Аль-Марджани». Заупокойную молитву прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Простится с Сакиной Шаймиевой пришли не только ее родные и близкие, но и деятели культуры и науки, представители общественности республики. Ее супруг, первый президент Татарстана, а ныне государственный советник республики Минтимер Шаймиев поделился воспоминаниями о последних днях жизни своей жены. Они были женаты 57 лет.

Сакина Шаймиева будет похоронена на Старо-Татарском кладбище Казани.

Напомним, супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева скончалась утром 16 ноября после продолжительной болезни. Ей было 79 лет.

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