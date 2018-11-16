Скончалась супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

16 ноября на 80-м году жизни скончалась жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева. В связи с этим глава республики Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования супругу, родным и близким Сакины.

Заупокойную молитву по Сакине Шакировне прочтут в эту пятницу, 16 ноября, в казанской мечети Марджани. Известно, что смерть супруги первого президента Татарстана наступила после продолжительной болезни.