2018-11-16T10:58:11+03:00
Общество

Скончалась супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Смерть Сакины Шаймиевой наступила после продолжительной болезни
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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16 ноября на 80-м году жизни скончалась жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева. В связи с этим глава республики Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования супругу, родным и близким Сакины.

Заупокойную молитву по Сакине Шакировне прочтут в эту пятницу, 16 ноября, в казанской мечети Марджани. Известно, что смерть супруги первого президента Татарстана наступила после продолжительной болезни.

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