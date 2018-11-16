В Галиевской мечети Казани помолились за упокоение души супруги первого президента Татарстана

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-16T13:57:32+03:00

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16 ноября, в Галиевской мечети Казани после пятничной молитвы совершили дуа с просьбой ко Всевышнему об упокоении души супруги первого президента Татарстана Сакины Шаймиевой.

Напомним, она скончалась в эту пятницу на 80-м году жизни после тяжелой болезни

- Выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Сакины ханум Шаймиевой. Невозможно передать словами горе, которое сейчас упало на плечи первого президента Татарстана и Государственного советника республики Минтимера Шаймиева, потерявшего свою супругу и опору в жизни, а также боль в душе их детей и внуков. Терпения им. Мы всем сердцем молимся о том, чтобы наши дуа за упокой души Сакины Шакировны были приняты Всевышним. Чтобы Создатель ввел ее в Рай, оказал ей Милость и одарил своей защитой, - выразил свои соболезнования муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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