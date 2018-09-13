2018-09-13T16:39:48+03:00
Происшествия

Уголовное дело в отношении татарстанского бизнесмена, зарезавшего грабителей, отменили

Прокуратура республики признала обвинения в превышении обороны незаконными [видео]
Лика ИСАЕВА
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Один из грабителей скончался в гараже, а второй перед смертью успел выбежать на улицу.Один из грабителей скончался в гараже, а второй перед смертью успел выбежать на улицу.Фото: МВД по РТ
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На сторону предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданова встала прокуратура Татарстана. Мужчину насмерть зарезавшего грабителей, которые связали его с супругой, решили обвинить в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Однако надзорный орган посчитал решение о возбуждении уголовного в отношении Деданова незаконным, и оно подлежит отмене.

В Татарстане грабители взяли в плен бизнесмена, но тот смог вырваться и убить обидчиков..

В прокуратуре учли, что вооруженные грабители проникли в дом бизнесмена незаконно, связали людей и угрожали расправой.

- Хозяин дома смог вырваться от нападавших и убежать на кухню, где взял два ножа и стал хаотично отмахиваться. При этом один из нападавших продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - По закону, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Тем более, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Получается, что на момент нападения деяния этих злоумышленников создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица - напомним, что в доме находилась и супруга бизнесмена.

Напомним, двое грабителей получили смертельные ранения и скончались на месте происшествия. Их подельник, ожидавший приятелей в машине, скрылся, но вскоре был задержан.

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