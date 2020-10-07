Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 7 октября 2020 года: заразились еще 148 человек

В регионе провели 292 030 теста на COVID-19, обследовали 273 465 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 148 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 16 452 человека, 13 654 из которых на данный момент выздоровели, а 173 - скончались.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (8 897). Остальные из Димитровграда (1 862), Карсунского района (616), Барышского района (519), Инзенского района (505), Ульяновского района (441), Николаевского района (347), Мелекесского района (343), Чердаклинского района (318), Цильнинского района (315), Новомалыклинского района (274), Майнского района (249), Сенгилеевского района (248), Новоульяновска (217), Новоспасского района (211), Тереньгульского района (204), Вешкаймского района (202), Старомайнского района (198), Кузоватовского района (113), Сурского района (109), Старокулаткинского района (101), Павловского района (68), Радищевского района (58) и Базаросызганского района (37).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 292 030 теста на COVID-19, обследовали 273 465 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 6 465 пациентов.

О ПЕРЕХОДЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Несмотря на то, что осенние каникулы у школьников Ульяновской области продлены до 18 октября, а после они один день в неделю будут учиться дистанционно, о полном переводе школ на такой формат работы речи не идет. Об заявил губернатор региона Сергей Морозов.

- Никаких решений о массовом закрытии школ не было и нет, - заверил он, опровергая слухи, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Заметим, что во время двухнедельных каникул в учебных заведениях области должны провести дезинфекцию.