Морозов опроверг слухи о закрытии школ в Ульяновской области из-за коронавируса

Во время каникул в учебных заведениях области должны провести дезинфекцию. Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на то, что осенние каникулы у школьников Ульяновской области продлены до 18 октября, а после они один день в неделю будут учиться дистанционно, о полном переводе школ на такой формат работы речи не идет. Об этом на своей странице в социальной сети заявил губернатор региона Сергей Морозов.

- Никаких решений о массовом закрытии школ не было и нет, - заверил Морозов, опровергая слухи, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Заметим, что во время двухнедельных каникул в учебных заведениях области должны провести дезинфекцию.