Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Морозов опроверг слухи о закрытии школ в Ульяновской области из-за коронавируса

По его словам, после продленных осенних каникул школьники вернутся за парты
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Во время каникул в учебных заведениях области должны провести дезинфекцию.

Во время каникул в учебных заведениях области должны провести дезинфекцию.

Фото: Татьяна Коркина

Несмотря на то, что осенние каникулы у школьников Ульяновской области продлены до 18 октября, а после они один день в неделю будут учиться дистанционно, о полном переводе школ на такой формат работы речи не идет. Об этом на своей странице в социальной сети заявил губернатор региона Сергей Морозов.

- Никаких решений о массовом закрытии школ не было и нет, - заверил Морозов, опровергая слухи, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах.

Заметим, что во время двухнедельных каникул в учебных заведениях области должны провести дезинфекцию.