На "удаленку" отправят и педагогов, которые входят в группу риска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число случаев коронавируса в Ульяновской области продолжает расти. Уже несколько недель там ежедневно регистрируются от 100 инфицированных. С начала пандемии их уже было выявлено 15 740. Несмотря на то, что большинство больных - 13 343 человека, выздоровели, летальных случаев все равно немало - 171, и люди продолжают заражаться. В связи с такой ситуацией губернатор региона Сергей Морозов внес изменения в Указ о повышенной готовности области.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Во-первых, с 5 по 18 октября школьников Ульяновской области отправят на продленные осенние каникулы. За это время местное Минпросвещения утвердит порядок проведения онлайн-программ дополнительного образования и проконтролирует занятость обучающихся. После отдыха в школах должны усилить контроль за ежедневными “утренними фильтрами” и участиться дезинфекция помещений. Так же будет проверяться и использование учителями медицинских масок, а педагогов из группы риска отправят на "удаленку".

К слову, на частичное дистанционное обучение перейдут и сами школьники. Правительством региона было решено проводить онлайн-уроки как минимум раз в неделю.

О РАБОТЕ

Работодателям в Ульяновской области порекомендовали перевести на “удаленку” не менее 30% от всего штата сотрудников. Кроме того, им посоветовали отказаться от отправки работников в зарубежные командировки и систематически тестировать на коронавирус тех, кто осуществляет межрегиональные грузовые перевозки.

О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

Режим самоизоляции для пожилых людей в Ульяновской области продолжает действовать. Пенсионеров просят не покидать свои дома без особой необходимости. К последней относятся обращения за медицинской помощью, покупка различных товаров и услуг, а также выгул домашних животных.

О КИНОТЕАТРАХ

Кинотеатры Ульяновской области продолжают работать, но теперь их разрешенная вместимость сокращена до 40%. Делается это, чтобы не допустить скопления людей в частности во время школьных осенних каникул.