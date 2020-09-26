Коронавирус в Чувашии, последние новости на 26 сентября 2020 года: заразились сотрудники Дома ребенка «Малютка»

Инфекция выявлена у двух сотрудников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в Чувашии были зарегистрированы еще три смерти от инфекции. Так, число летальных исходов в регионе достигло 92. Всего с начала пандемии в республике было выявлено 8 459 зараженных коронавирусом. Из них 7 174 человека уже выздоровели.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В то же время в Чувашии закрылся Дом ребенка «Малютка». Туда перестали принимать детей из-за того, сотрудники учреждения заразились коронавирусом - работник пищеблока и бухгалтер.

Об этом стало известно во время планового осмотра персонала. Выявленные больные COVID-19 уже отправлены на лечение. Всех, кто с ними контактировал, протестируют на наличие инфекции. Кроме того, в Доме ребенка «Малютка» воспитанникам запретили перемещаться по учреждению, а во всех помещениях проводится дезинфекция.

АППАРАТЫ ИВЛ

В свою очередь, как успел заявить глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов, в скором времени в больницы региона привезут еще 25 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их поставка намечена по линии Минпромторга России. До этого в регион уже привезли 29 подобных аппаратов. Все они находятся в БСМП Чувашии.