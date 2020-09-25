В больницы Чувашии поставят 25 новых аппаратов ИВЛ

Прошлая партия из 29 аппаратов ИВЛ уже введена в эксплуатацию в БСМП региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в больницы Чувашии поставят еще 25 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об их поставке во время очередного заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.сообщил глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Он заметил, что оборудование будет доставлено в республику по линии Минпромторга России. Прошлая партия из 29 аппаратов уже введена в эксплуатацию в БСМП Чувашии.

Заметим, что с начала пандемии в регионе выявили 8 459 зараженных. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент 7 147 больной выздоровел, а 92 - скончались.