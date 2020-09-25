В чувашском доме ребенка “Малютка” выявили два случая коронавируса

Зараженные отправлены на лечение, а всех контактировавших с ими лиц ждет скорое тестирование на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В чувашский дом ребенка “Малютка” временно перестали принимать детей. Все дело в том, что у двух сотрудников учреждения - работника пищеблока и бухгалтера, выявили коронавирус. Об этом на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции заявила заместителя руководителя Роспотребнадзора республики Елена Прокопьева.

Инфекция у сотрудников была выявлена во время планового осмотра. Сейчас они отправлены на лечение, а всех контактировавших с ими людей ждет скорое тестирование на COVID-19. В Доме ребенка пока прекращено перемещение воспитанников, проводиться заключительная дезинфекция помещений.