Коронавирус в Татарстане, последние новости на 26 сентября 2020 года: в школах и вузах выявили 19 случаев заражения

Местные власти не планируют возвращаться к "ковидным" ограничениям, как это произошло в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро субботы, 26 сентября, в Татарстане выявили 7 112 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 5 959 выздоровевших и 74-х скончавшихся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 005 выздоровевших, но лишь 47 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Несмотря на то, что зараженные в республике продолжают выявлять ежедневно, местные власти не планируют возвращаться к "ковидным" ограничениям, как это произошло в Москве. Однако смягчать оставшиеся ограничения в регионе также не спешат. В Роспотребнадзоре Татарстана считают, называют ситуацию с COVID-19 в республике стабильной.

О СЛУЧАЯХ ЗАРАЖЕНИЯ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ

С начала учебного года в школах и вузах Татарстана выявили 19 случаев коронавируса. Большинство инфицированных - учителя. Таких 14. Остальные инфицированные - четыре студента и один школьник.

13 случаев COVID-19 уже закрыты, так как не представляют опасности. В остальных шести идет медицинское наблюдение за контактными лицами - четырьмя учителями, школьником и студентом.

Групповых очагов заражения новой инфекции в образовательных учреждениях региона пока не выявлено.