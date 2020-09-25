В Татарстане не планируют ни ужесточать, ни ослаблять больше коронавирусные ограничения

Сейчас наблюдается сезонный подъем инфекций, в том числе и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 сентября, на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что по примеру Москвы, где вновь наблюдается рост заражения COVID-19, в республике предприятиям не будут рекомендовать снова переходить "на удаленку".

Патяшина считает, что в регионе сейчас стабильная ситуация с коронавирусом, и поэтому дополнительных ограничений вводить не будут.

По ее словам, на данный момент хватает проводимых Роспотребнадзором усиленных проверок татарстанских предприятий и организаций на предмет соблюдения всех противоэпидемиологических мер.

Сначала пандемии они были проведены почти на 20 тысячах объектах. И только 4% меры не соблюдали. За что были выписаны штрафы на общую сумму 5 миллионов рублей.

Кроме того, как пояснила Патяшина, сейчас наблюдается сезонный подъем инфекций, в том числе и ОРВИ. Так, что минимум до конца октября в Татарстане ждать новых послаблений не стоит.