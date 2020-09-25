В шести случаях идет медицинское наблюдение за контактными лицами - четырьмя учителями, школьником и студентом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала учебного года в школах и вузах Татарстана выявили 19 случаев коронавируса. Большинство зараженных - учителя. Таких 14. Остальные инфицированные - четыре студента и один школьник. Об этом журналистам в пятницу, 25 сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Она также поспешила отметить, что в образовательных учреждениях республики пока не зафиксировано ни одного группового очага заражения. 13 случаев COVID-19 уже закрыты, так как не представляют опасности. В остальных шести идет медицинское наблюдение за контактными лицами - четырьмя учителями, школьником и студентом.

Напомним, "Комсомолка" ранее писала о преподавательнице из казанской школы №114, у которой был выявлен COVID-19. Учеников ее четвертого класса временно вернули на дистанционное обучение.