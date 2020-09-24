Коронавирус в Татарстане, последние новости на 24 сентября 2020 года: врачи знают, как лечить зараженных

В случае второй волны пандемии, в регионе имеется достаточное количество койко-мест для больных и аппаратов ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро четверга, 24 сентября, в Татарстане выявили 7 065 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 5 959 выздоровевших и 74-х скончавшихся. При этом, федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 5 959 выздоровевших, но лишь 46 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в регионе провели 709 788 тестов на COVID-19.

О НОВОЙ ЖЕРТВЕ ИНФЕКЦИИ

Накануне стало известно о новой - 74-й - жертве COVID-19 в республике. Ей стал 46-летний житель Казани. Мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе горбольницы №7 со внебольничной пневмонией. Несмотря на старания врачей, он скончался.

Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

В Татарстане не будут вводить ограничения при второй волне коронавируса. Как заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, местные врачи уже знают, как бороться с инфекцией. Кроме того, в медучреждениях региона имеется достаточное количество койко-мест для зараженных COVID-19 и аппаратов ИВЛ.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Татарстане стабильная и контролируемая.