В Татарстане зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19

Мужчину доставили в больницу с внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил 23 сентября Минздрав Татарстана, в регионе зафиксирована очередная смерть пациента с COVID-19.

46-летнего мужчину с внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом, доставили во временный инфекционный госпиталь на базе казанского Горбольницы №7. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

- Вирус идентифицирован. Причина смерти установлена в результате аутопсии. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Отметим, что с начала пандемии в республике это уже 74 по счету летальный исход от коронавриуса.