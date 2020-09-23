Власти Татарстана не собираются возвращать ограничения при второй волне коронавируса

Отмечается, что в случаи необходимости регионе есть достаточное количество койко-мест и аппаратов ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Татарстана в очередной раз успокоили - в республике не собираются вводить ограничения при второй волне коронавируса. Как заявила на брифинге журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, местные врачи уже знают, как бороться с инфекцией. Кроме того, в медучреждениях региона имеется достаточное количество койко-мест для зараженных COVID-19 и аппаратов ИВЛ.

Галимова также поспешила отметить, что сейчас эпидемиологическая ситуация в Татарстане стабильная и контролируемая. Однако давать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации она не стала, ссылаясь на то, что это - не прерогатива властей.

Напомним, что ранее президент Татарстана Рустам Минниханов лично заявил, что республиканские власти не допустят второй волны коронавируса. Тогда же он исключил и возврат школ к дистанционному обучению. Однако на днях стало известно, что один из классов в Казани был отправлен по домам из-за учителя, которая заразилась COVID-19.