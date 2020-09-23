"Не надо превращать шоу в Дом 2": Фанаты "Ак Барса" недовольны работой жены футболиста Тарасова в качестве ведущей клубного ТВ

Анастасия уже провела три эфира и прекращать карьеру ведущей не намерена. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже более недели, как ведущей на клубном канале казанского хоккейного клуба "Ак Барса" работает Анастасия Тарасова, жена футболиста "Рубина" и экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова.

Ее первое появление в качестве ведущей "Ак Барс-Шоу" фанаты казанского клуба встретили не лучшим образом. Тарасову обвиняли в некомпетентности и надеялись, что ее больше в качестве ведущей не увидят.

Впрочем, на клубном ТВ "Ак Барса" работой Анастасии удовлетворены и продолжают доверять ей эфиры. Так, Тарасова вела шоу во время матча "Ак Барса" с "Авангардом", в котором казанцы выиграли 2:1.

Любопытно, что одним из гостей эфира стал сам Дмитрий Тарасов. Второй ведущий шоу Махмуд Аракаев заставил полузащитника "Рубина" понервничать. Тарасову пришлось отвечать на каверзные вопросы о семье. За то, что он не всегда угадывал, ему пришлось позвонить главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому и отпроситься с тренировок на четыре дня. Впрочем, для Тарасова все обошлось. Слуцкий просто не взял трубку.

История со звонком тренеру болельщикам понравилась, а вот само появление в эфире Тарасова и манера ведения шоу его женой вновь подверглись критики:

"Не надо превращать Ак Барс ТВ в Дом 2".

"По-моему, она пришла на шоу не в качестве ведущей, а просто послушать непонятные ей слова и истории".

"Она все по бумажке читает!!! Ужас, она вообще знает что-нибудь про хоккей?"

"Анастасии в работе нужно, наоборот, абстрагироваться от определения "жена Тарасова", "жена футболиста", и проявлять себя самостоятельной профессиональной единицей. Каждый раз, приплетая так или иначе супруга, она подчеркивает свою журналистскую несостоятельность и полную неосведомленность в хоккее".

"Пожалуйста, скажите ей кто-нибудь, что улыбаться и постоянно говорить: я жена Тарасова- этого не достаточно. Мы это уже все поняли, нужно менять пластинку. Мы конечно снисходительны, но неужели такой клуб не в состоянии найти классных умных, образованных ведущих?".

Сама Анастасия уже отреагировала на критику. Не так давно она выложила пост на своей странице в Инстаграме, где попросила не судить ее строго.

- Недавно состоялся мои дебют в качестве ведущей хоккейного шоу. Я не хоккейный эксперт, не спортивный комментатор, а именно ведущая шоу. Чего я только не услышала о себе за фразу вырванную из контекста. Меня спросили три главных отличия хоккея от футбола и я выразила СВОЕ мнение. Свое ! Я не назвала хоккей безопасным или не опасным. Я выразила свое видение и свои подсчеты. И на секундочку, я жена футболиста и, как говорится, каждая лягушка свое болото хвалит. Мне все равно на тех, кто проезжается по моей внешности (я никогда не комплексовала), речи (все исправимо и давно в процессе), но я никогда не пойму буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит. В каких только сториз меня не отмечают и чего только я не прочла. Женщины, оставайтесь женщинами. Не мужиками в юбках и не базарными бабами. Если у Вас какие-то внутренние проблемы, то есть для этого дипломированные специалисты (в крайнем случае дам совет, не убудет от меня), - написала Анастасия.