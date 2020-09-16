При пожаре в квартире Нижнекамска погиб один человек: предварительная причина – утечка газа

За несколько часов до пожара жильцы подъезда жаловались на сильный запах газа. Фото: МЧС Татарстана

Так, по предварительным данным прокуратуры, пожар в доме №42 на улице Сююмбике произошел из-за утечки газа. Он смешался с воздухом и воспламенился.

Полагается, что погибший хозяин квартиры сам снял установленную аварийщиками заглушку с газовой трубы.

Интересно, что техобслуживание оборудования в этой квартире было проведено 14 ноября 2019 года и в следующий раз газовщики, по закону, должны были прийти в конце сентября 2020 года.

Напомним, пожар в однокомнатной квартире на четверым этаже произошел вечером 14 сентября. За несколько часов до этого жильцы подъезда жаловались на сильный запах газа. На место выезжали сотрудники аварийной службы. Они отключили в квартире все оборудование и поставили на газовую трубу заглушку, которую, как полагается, хозяин жилья и снял в тот же вечер.

В ходе возникшего после этого пожара квартира выгорела на пощади 30 квадратных метров. Ее хозяин – 52-летний мужчина, погиб. Из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Еще 10 жильцам дома понадобилась помощь спасателей, в том числе и мужчине на инвалидной коляске. Его так же, как и остальных спасенных пожарные подключили к дыхательному аппарату, а после на руках вынесли из подъезда на улицу.

По факту гибели человека на этом пожаре было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент известно, что погибший хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни – часто выпивал и нигде не работал.