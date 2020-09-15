При пожаре в квартире Нижнекамска погиб один человек: до ЧП его соседи жаловались на сильный запах газа

11 семей с детьми после эвакуации пока не пускают обратно домой. Анализируется пригодность жилья. Фото: МЧС Татарстана

За несколько часов до пожара жильцы дома жаловались на сильный запахе газа. Сотрудники аварийной службы выезжала в ту самую квартиру, которая потом загорелась. Они отключили в ней все оборудование и установили заглушку.

- Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, проверяется весь второй подъезд, анализируется пригодность жилья. Итоговое решение комиссия примет 15 сентября в течение дня по завершению всех проверок, - сообщает мэрия Нижнекамска.

11 семей с детьми после эвакуации пока не пускают обратно домой. Им было предложено разместиться в местном профилактории «Шифалы». Но номера понадобились только двум людям. Остальные решили переночевать у своих родственников.

Напомним, 14 сентября, в 20.55 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на четвертом этаже дома №42 на улице Сююмбике. Огонь быстро потушили. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело 52-летнего хозяина квартиры.

Из соседней квартиры пожарные спасли мужчину на инвалидной коляске – его вынесли на руках. Помощь понадобилась еще 9 людям. Всех их вывели на улицу. Также самостоятельно из дома смогли эвакуироваться 40 человек. Сообщили в МЧС Татарстана.

В квартире было обнаружено тело мужчины. Фото: МЧС Татарстана

По сообщению СМИ, пожару предшествовал хлопок.

- Для проверки этой информации на место выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По факту гибели человека на этом пожаре было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент известно, что погибший хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни – часто выпивал и нигде не работал. По предварительным сведениям, за несколько дней до пожара мужчине за неуплату отключили газ. Данная информация, как и работа ответственных за безопасность газового оборудования, сейчас проверяется следствием.