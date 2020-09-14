В Нижнекамске на улице Сююмбике загорелась квартира, один человек погиб

Было видно как языки пламени вырывались из окна квартиры наружу. Фото: МЧС по Татарстану

В понедельник, 14 сентября, в 20.55 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже дома №42 на улице Сююмбике.

- На месте работали подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, причина пожара устанавливается., - сообщили в МЧС Татарстана. - В квартире обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается.

В ходе тушения из соседних квартир пожарные с помощью дыхательного аппарата и маски спасли мужчину, который передвигается только на инвалидной коляске. В безопасное место его вынесли прямо на руках. Также пожарными были эвакуированы еще 9 жильцов дома. Кроме этого, 40 человек смогли сами выбраться из него на улицу

В квартире найдено тело мужчины. Фото: МЧС Татарстана

На видео с пожара видно, как из окна квартиры вырывается пламя. По сообщениям СМИ данному происшествию предшествовал хлопок.

- Для проверки этой информации на место выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в свою очередь в пресс-службе прокуратуры Татарстана.