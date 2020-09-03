Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 сентября 2020 года: смягчен еще ряд ограничений

На каждого человека на банкете по-прежнему должно приходиться не менее четырех квадратных метров.

По данным на утро четверга, 3 сентября, в Татарстане выявлено 6 563 случая коронавируса. По данным местного Минздрава 5 393 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры - те же 5 393 выздоровевших, но 34 скончавшихся.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

О БОЛЬНИЦАХ

Горбольница №16 в Казани, ранее перепрофилированная под ковидный госпиталь, перестала принимать зараженных. Накануне оттуда был выписан последний выздоровевший больной.

Сейчас проводится дезинфицирующая обработка помещений медучреждения, после чего оно вернется к привычному многопрофильному приему горожан.

О НОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЯХ

С 3 сентября в Татарстане смягчается еще ряд "ковидных" ограничений. Так, согласно постановлению регионального Кабмина, при банкетах на открытом воздухе в кафе и ресторанах теперь могут присутствовать более ста человек. Однако на каждого человека по-прежнему должно приходиться не менее четырех квадратных метров.

Вместе с тем, на официальных спортивных мероприятиях разрешили находится большему числу зрителей. Если раньше посадочные места на трибунах должны были быть заполнены как максимум на 25%, то теперь эта цифра выросла до 50%.