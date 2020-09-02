В Казани горбольница №16 перестала принимать зараженных коронавирусом

Сейчас проводится дезинфекция помещений больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что горбольница №16 в Казани, ранее перепрофилированная под ковидный госпиталь, перестала принимать зараженных. Накануне оттуда был выписан последний выздоровевший больной. Об этом в среду, 2 сентября, журналистам сообщил замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

Сейчас проводится дезинфицирующая обработка помещений больницы, после чего она вернется к привычному многопрофильному приему горожан.

По последним данным в республике выявлено 6 563 случая COVID-19 По данным Минздрава республики 5 393 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры - те же 5 393 выздоровевших, но 34 скончавшихся.