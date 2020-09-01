Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 1 сентября 2020 года: открываются театры и концертные залы

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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 92 случая заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 12 164 человек, 9 509 из которых уже выздоровели, а 101 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 448). Остальные из Димитровграда (1 172), Карсунского района (472), Барышского района (443), Инзенского района (439), Ульяновского района (342), Мелекесского района (269), Новомалыклинского района (269), Цильнинского района (257), Николаевского района (256), Чердаклинского района (247), Сенгилеевского района (198), Майнского района (184), Новоульяновска (171), Тереньгульского района (170), Вешкаймского района (155), Новоспасского района (151), Старомайнского района (151), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (71), Павловского района (57), Радищевского района (47) и Базаросызганского района (25).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 224 034 теста на COVID-19, обследовали 209 767 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 978 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 28 134 человека.

О ТЕАТРАХ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Несмотря на ежедневно растущее число зараженных, в Ульяновской области готовы возобновить работу театры и концертные залы. Зрителей они начнут пускать уже в начале сентября.

На 5 число запланировано открытие юбилейного 235-го творческого сезона Ульяновского драмтеатра. На его сцене состоится премьера спектакля «Обломов» по мотивам романа Гончарова и праздник у театрального подъезда.