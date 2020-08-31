Театры и концертные залы Ульяновской области готовятся вновь принять зрителей

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Несмотря на то, что в Ульяновской области ежедневно продолжают выявляться от 80 зараженных коронавирусом, местные театры и концертные залы готовятся вновь принять зрителей. По словам главы регионального Минкульта Евгении Сидоровой, учреждения культуры распахнут свои двери уже в эту пятницу, 5 сентября.

На этот день запланировано открытие юбилейного 235-го творческого сезона Ульяновского драмтеатра. На его сцене состоится премьера спектакля «Обломов» по мотивам романа Гончарова и праздник у театрального подъезда.

Кроме того, 5 сентября, свой 19-й творческий сезон откроет NEBOLSHOY ТЕАТР также в Ульяновске. Его актеры покажут комедию по пьесе Мольера «Плутни Скапена». Тогда же откроет свои двери и Ульяновский областной театр кукол имени Народной артистки СССР Леонтьевой. Его сезон начнется с семейного спектакля «Золотая рыбка».

А 13 сентября на сцене киноконцертного комплекса «Современник» пройдет открытие творческого сезона эстрадного балета «Экситон». Далее на 19 сентября во Дворце дружбы народов «Губернаторский» намечен сольный концерт Государственного ансамбля песни и танца «Волга».