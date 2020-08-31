Число летальных случаев коронавируса в Ульяновской области перевалило за сотню

С начала пандемии в области COVID-19 подхватили 12 072 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали еще восемь смертей зараженных коронавирусом. Так, с начала пандемии выявлен уже 101 летальных случай инфекции. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели 223 862 теста на коронавирус. Они подтвердили 12 072 случая болезни. Большинство случаев приходится на Ульяновск (6 403) и Димитровград (1 162). На данный момент 9 509 инфицированных уже выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 3 002 человека.