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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 30 августа 2020 года: По словам президента республики ситуация в регионе стабильная

С начала пандемии в республике выявили 6 453 случая заражения
Владимир КрупскийВладимир КрупскийВладимирКрупский
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Татарстан находится на 82 месте по заболеваемости среди всех регионов России.

Татарстан находится на 82 месте по заболеваемости среди всех регионов России.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро субботы, 29 августа, в Татарстане выявили 6 453 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 258 выздоровевших и 59 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - 5 297 выздоровевших и 34 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 582 107 тестов на COVID-19.

По словам президента Татарстана ситуация в регионе стабильная. Республика находится на 82 месте в стране.

- Обстановка в целом стабильная. Татарстан перешёл на третий этап снятия ограничений. После пятимесячного перерыва с 17 августа открыты кинотеатры, концертные залы, театры. При определённых ограничениях допускается проведение культурно-зрелищных, спортивных и просветительских мероприятий, - рассказал Минниханов во время онлайн встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

- Врачи, медицинский персонал достойно справились с эпидемической угрозой, наработаны необходимые компетенции и опыт. Высокую оценку получили наши медицинские специалисты, выезжавшие в Казахстан для оказания помощи в борьбе с эпидемией. В настоящее время группа врачей в составе российской делегации работает в Узбекистане. Благодаря предпринятым мерам сегодня в республике имеются как необходимые резервы по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, так и коечные мощности. 10 августа с Министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко мы открыли новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы. Объект площадью более 18 тысяч квадратных метров, стоимостью 1 миллиард 865 миллионов рублей был построен, оборудован и сдан в эксплуатацию всего за 100 дней. Его мощность – 232 койки с возможностью расширения до 504 коек, - добавил Минниханов.

О ШКОЛАХ

В школах Татарстана решили отменить звонки. Все дело в том, что уроки для разных классов будут начинаться в разное время и звонки не должны мешать и отвлекать учеников. В целях недопущения распространения инфекции нужно избегать скопление детей на входе в школу и их контакты между собой во время перемен.

Заметим, что деления занятий на очные и дистанционные, как это ранее предлагали ряд учебных учреждений, не будет

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