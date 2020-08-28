В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

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В пятницу, 28 августа, стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали 68-летний житель Черемшанского района и 35-летний житель Казани.

Первый был госпитализирован в Альметьевский резервный госпиталь с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациента с самого начала оценивалось как крайне тяжелое. В процессе лечения врачи подтвердили у него COVID-19,

Второй был доставлен во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 Казани с коронавирусом, осложненным пневмонией.

Когда именно мужчины скончались в Минздраве республики не сообщают.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 6 424 случая коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 235 выздоровевших и 59 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - 5 258 выздоровевших и 33 скончавшихся.