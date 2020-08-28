Новый учебный год 2020/2021 в Татарстане: в школах не будет звонков на урок

Звонки не должны отвлекать детей так, как у каждого класса уроки будут начинаться в свое время. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фраза: «Звонок для учителя», в новом учебном году 2020/2021 в Татарстане уйдет в прошлое. Звоноков с урока и на урок вообще не будет.

Как рассказала на очередном брифинге Кабмина республики зам главы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина, это из-за того, что уроки в школе для разных классов будут начинаться в разное время и звонки не должны мешать и отвлекать учеников. В целях недопущения распространения коронавируса нужно избегать скопление детей на входе в школу и их контакты между собой во время перемен.

Напомнили на брифинге и о том, что каждый класс будет заниматься в своем отдельном кабинете. Исключение – уроки физкультуры, которые при возможности должны проходить на открытом воздухе, а также занятия по физике и химии.

При этом стоит вопрос о прямой безопасности детей в школе. Там из-за открытия отдельных для детей всевозможных входов, нужно на каждом из них обеспечить охрану.

Была на брифинге оглашена и позиция Минобрнауки Татарстана и по поводу предложения ряда республиканских школ делить учебу на очную и дистанционную – две недели в одном режиме, две - в другом.

По словам Алсу Асадуллиной, это неудобно и неправильно. Такой подход приведет лишь дезорганизации процесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Татарстане педагогам рекомендуют отказаться от учительского кабинета

Оглашены новые правила для преподавателей школ в новом учебном году (подробности)

Антисептик в туалете и еще 16 рекомендаций Минобразования Татарстана к школам на учебный год 2020/2021

Все они разработаны с целью предотвратить распространение коронавируса (подробности)