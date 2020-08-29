Коронавирус в Татарстане, последние новости на 29 августа 2020 года: проведено более 582 тысяч тестов на инфекцию

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, число летальных случаев COVID-19 в регионе выросло до 59. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро субботы, 29 августа, в Татарстане выявили 6 424 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 235 выздоровевших и 59 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - 5 258 выздоровевших и 33 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 582 107 тестов на COVID-19.

О ШКОЛАХ

В школах Татарстана решили отменить звонки. Все дело в том, что уроки для разных классов будут начинаться в разное время и звонки не должны мешать и отвлекать учеников. В целях недопущения распространения инфекции нужно избегать скопление детей на входе в школу и их контакты между собой во время перемен.

Заметим, что деления занятий на очные и дистанционные, как это ранее предлагали ряд учебных учреждений, не будет