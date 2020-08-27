Почему в Татарстане педагогам рекомендуют отказаться от учительского кабинета

Учителям нужно будет в первую очередь следить именно за собой, потому как они, а не дети, больше всего подвержены риску заражения коронавирусом. Фото: Татьяна Коркина

На очередной пресс-конференции зам у руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала о реальности, которая ожидает школьных учителей республики в новом учебном году. Все, оказалось, связано с новыми рекомендациями по работе в условиях угрозы распространения коронавируса.

Так, согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора, татарстанским педагогам в школах нужно не только строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, но и по возможности отказаться от встреч с коллегами вне работы.

Что же касается поведения внутри школы, то учителям нужно будет надевать медицинскую маску при выходе из класса. Во время урока ее никто не заставляет носить, разве что педагог не будет ходить по рядам и проверять работу учеников.

Кроме того, педагогам в этом новом году рекомендовано отказаться от использования учительского кабинета. Никаких совместных чаепитий, можно будет только ходить из класса в класс.

Безопасность будет зависеть от самих педагогов. По мнению Авдониной, нужно максимально уменьшить контакты между учителями. Им нужно будет в первую очередь следить именно за собой, потому как они, а не дети, больше всего подвержены риску заражения коронавирусом.

Если педагог будет инфицирован, то, по словам Авдониной, в каждом случае будет приниматься отдельное решение, но в любом случае выявят тех, кто контактировал с больным.

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