Коронавирус в Татарстане, последние новости на 28 августа 2020 года: возобновляются рейсы из Казани в Стамбул

Фото: Алина НИЗАМОВА

По данным на утро пятницы, 28 августа в Татарстане выявили 6 396 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 222 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет немного другие цифры - 5 235 выздоровевших и 32 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республик проведено более 572 тысяч тестов на COVID-19.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ В СТАМБУЛ

После того как аэропорт Казани вошел в список Росавиации на разрешение полетов за границу, турецкая авиакомпания решила возобновить регулярные рейсы в Стамбул. Начиная со 2 сентября, улететь туда из столицы Татарстана пока можно будет три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.