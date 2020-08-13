Татарстан готов перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

Ситуация с инфекцией в регионе сейчас стабильная, а средний еженедельный прирост зараженных не превышает 0,5%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор Татарстана считает, что республика готова перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Там замечают, что ситуация с инфекцией в регионе сейчас стабильная, а средний еженедельный прирост зараженных не превышает 0,5%.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане выявили 5 988 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 797 выздоровевших и 51 скончавшимся. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры: 4 856 выздоровевших и 28 скончавшихся.

Зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина сообщила журналистам, что в федеральное ведомство уже направлено ходатайство о разрешении снятия ряда ограничений. Ответ должен прийти в ближайшие дни. Последнее слово будет за местным Кабмином.

Правда, даже если Татарстан выйдет на третий этап, в регионе не собираются разрешать массовые мероприятия с большим количеством людей, отменять самоизоляцию для пенсионеров и масочно-перчаточный режим.