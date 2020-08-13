Коронавирус в Татарстане, последние новости на 13 августа 2020 года: число зараженных приблизилось к 6 тысячам

В регионе выявлено 5 988 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 29 новых зараженных COVID-19. Большинство из них - жители Казани (16). Остальные из Сабинского (5), Зеленодольского (2), Нижнекамского (2), Аксубаевского (1), Балтасинского (1), Кукморского (1) и Пестречинского (1) районов.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Среди новых больных несовершеннолетних нет, четверым от 18 до 30 лет, 14 - от 30 до 50 лет, 5 - от 50 до 60 лет, 5 - от 60 до 70 лет, 1 - от 70 до 80 лет. Все они были оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

Так, в республике выявили 5 988 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 4 797 больных, которые выздоровели и 51 скончавшемся. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 4 856 выздоровевших и 28 скончавшихся.

С начала пандемии в республике провели 505 988 тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 915 человек, которые контактировали с больными или могут быть заражены коронавирусом.

О НОВЫХ ЖЕРТВАХ ИНФЕКЦИИ

Накануне в Татарстане выявили еще два летальных случая коронавируса. Скончались женщины в возрасте 51-го года и 75-ти лет из Казани и Нижнекамска соответственно.

Жительница Казани была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. В ходе лабораторного исследования у нее подтвердился коронавирус.

Эти диагнозы осложнялись рядом хронических заболеваний. Женщина скончалась 15 июня. Смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности.

Жительница Нижнекамска была доставлена в НЦРМБ с признаками двухсторонней полисегментарной очаговой вирусной пневмонии. Позже у нее выявили COVID-19. Состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний. Пациентка скончалась 31 июня.