Коронавирус в Татарстане, последние новости на 6 августа 2020: скончались еще двое зараженных

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, число летальных случаев в Татарстане выросло до 45. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро четверга, 6 августа, в Татарстане выявили 5 751 случай коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 597 зараженных уже выздоровели, 45 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 621 выздоровевший и 25 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне в Татарстане выявили еще два летальных случая COVID-19. Новыми жертвами инфекции стали 84-летняя жительница Набережных Челнов и 63-летняя житель Казани.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу татарстанского автограда 14 июля. У нее была диагностирована средне-тяжелая форма пневмонии и коронавирус. Состояние пациентки оставалось тяжелым из-за обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Спустя шесть дней - 20 июля - она скончалась.

Мужчина был доставлен в Центральную казанскую горбольницу №18 23 июля. Врачи выявили у него коронавирус и внебольничную двухстороннюю пневмонию. Пациент скончался спустя два дня - 25 числа. Смерть наступила на фоне отека легких и головного мозга.

ОБ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

В Казани завершилось строительство нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. Работы над его возведением велись 100 дней.

В новом здании площадью порядка 15 тысяч квадратных метров четыре этажа. Оно рассчитано на 232 койки, но в случаи необходимости может вместить в себя до 500.

Сейчас в корпусе завершается установка оборудования, мебели и проводятся пуско-наладочные работы. Открыть его планируют 10 августа.

О НАРУШИТЕЛЯХ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНОГО РЕЖИМА

В июле были выявлены 4,5 тысячи казанцев, которые не носили медицинские маски и перчатки в общественном транспорте. 90% из них надевали средства индивидуальной защиты на месте после замечания, 10% - покидали салон. Большинство нарушителей - подростки.

Напомним, если пассажир отказывается надеть средства индивидуальной защиты, он должен покинуть транспортное средство. В противном случаи проверяющие могут вызвать полицию, которая составит прокол об административном правонарушении. Так, в прошлом месяце было оштрафовано 15 человек.

О МАСКАХ В ВУЗАХ

В новом учебном году в вузах Татарстана введут масочно-перчаточный режим. От студентов требуется ношение медицинских масок, от преподавателей - еще и перчаток.

В местном Роспотребнадзоре, правда, заметили, что во время проведения творческих занятий лектор и учащиеся могут снять с себя маски.