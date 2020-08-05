В июле были выявлены 4,5 тысячи казанцев, которые не носили маски и перчатки в общественном транспорте

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:08:13+03:00

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Стало известно, что в июле было выявлено 4,5 тысячи казанцев, которые не носили медицинские маски и перчатки в общественном транспорте. 90% из них надевали средства индивидуальной защиты на месте после замечания, 10% - покидали салон. Большинство нарушителей - подростки.

Рейды на остановках города проводят сотрудники Исполкома и представители транспортных предприятий. В среднем в течение дня они бывают на 10 остановках. В июле было проверено 10 012 единиц подвижного состава на 175 остановках.

Напомним, если пассажир отказывается надеть средства индивидуальной защиты, он должен покинуть транспортное средство. В противном случаи проверяющие могут вызвать полицию, которая составит прокол об административном правонарушении. Так, в прошлом месяце было оштрафовано 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU