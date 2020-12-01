Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 1 декабря 2020 года: заразились еще 254 человека

Под медицинским наблюдением с COVID-19 или подозрением на него остаются 13 954 местных жителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 254 зараженных коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии инфекцию там подхватили уже 27 855 человек. На данный момент 23 324 из них выздоровели, а 345 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор сообщает, что проведен 451 351 тест на COVID-19, обследовано 435 399 человек. Сейчас под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него остаются 13 954 местных жителя.

О МАШИНАХ ДЛЯ МЕДИКОВ

Губернатор области Сергей Морозов раскритиковал глав местных муниципалитетов за отсутствие машин у медиков, низкую скорость тестирования населения на коронавирус и ненадлежащее обеспечение зараженных лекарствами.

Его возмутило оправдание чиновников, которые заметили, что результаты исследований привозят в лаборатории один-два раза в неделю, так как не хватает транспорта. Морозов заявил, что человек должен узнавать болен он или здоров в течение суток - не более того.

- Главы не выделяют машины, якобы нет бензина. Мы отберем у вас все машины и бензин, который будет отдан на 100% всем поликлиникам! Привоз для тестирования будет ежедневный! И мы будем это отслеживать, - констатировал глава региона.