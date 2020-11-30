“Мы отберем у вас все машины и бензин!”: Морозов отчитал глав районов Ульяновской области за отсутствие у медиков машин

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал глав местных муниципалитетов за отсутствие машин у медиков, низкую скорость тестирования населения на коронавирус и ненадлежащее обеспечение зараженных лекарствами. Это произошло в понедельник, 30 ноября, во время очередного заседания штаба по развитию региона.

Морозова возмутило оправдание чиновников, которые заметили, что результаты исследований привозят в лаборатории один-два раза в неделю, так как не хватает транспорта. Он заявил, что человек должен узнавать болен он или здоров в течение суток - не более того.

- Главы не выделяют машины, якобы нет бензина. Мы отберем у вас все машины и бензин, который будет отдан на 100% всем поликлиникам! Привоз для тестирования будет ежедневный! И мы будем это отслеживать, - констатировал Морозов.