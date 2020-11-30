В Ульяновской области скончались еще двое зараженных коронавирусом людей

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 345. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 451 170 тестов на коронавирус, обследовав при этом 350 732 человек. Исследования помогли выявить 27 601 зараженного (253 - накануне). На данный момент большая их часть - 23 324, выздоровела, но новые случаи инфекции продолжают фиксироваться сотнями ежедневно.