Новый год 2021 в Татарстане: на детских утренниках запретили хороводы

Из-за коронавируса на празднике без медицинских масок разрешено находится только детям не старше 7 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина озвучила требования к проведению утренников в честь Нового года 2021. О них она сообщила сегодня, 28 ноября, на республиканском совещании в Доме правительства.

Так, по ее словам, на новогодних торжествах в школах и детсадах следует исключить хороводы, чтобы никто не держался за руки, обеспечить свободное пространство не меньше 4 квадратных метров на человека, а также наличие бактерицидных облучателей, антисептиков и условий для мытья рук. На входе у каждого должны измерить температуру тела. Если она повышенная, то ребенка или взрослого не пустят на праздник.

Что касается последних, то они, как и дети старше 7 лет, должны быть в медицинских масках. Сопровождать ребенка на утренник при этом должен только один взрослый в возрасте не старше 65 лет. И то на праздник сам он не пройдет – будут только дети. Которых, к слову, разделят на группы и параллельные классы. Не должно быть на празднике и аниматоров с фотографами.

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