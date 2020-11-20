Сторонник ИГИЛ* из Татарстана за попытку подорвать ж/д пути отправлен в колонию на 14 лет

При этом первые три года из этого срока он будет отбывать в тюрьме. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Оглашен приговор для 47-летнего жителя Нижнекамска (Татарстан). Мужчина, являющийся сторонником ИГИЛ*, был признан виновным по уголовным статьям: "Террористический акт", "Попытка осуществления террористического акта", "Незаконное изготовление оружия" и "Незаконное изготовление и перемещение взрывчатого вещества".

Татарстанца приговорили к 14 годам лишения свободы. При этом первые три года своего срока он проведет именно в тюрьме, а остальную часть наказания – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Решение Центрального окружного военного суда уже вступило в законную силу.

Напомним мужчина был задержан в июле 2019 года сотрудниками ФСБ, когда вместе с подельником собирался совершить подрыв железнодорожных путей возле химпроизводсва Нижнекамска. Взяли их силовики с поличным - во время закладки бомбы.

Силовики во время задержания применили светошумовую гранату, чтобы застать злоумышленников врасплох.

Осужденный к 14 годам татарстанец давно находился в поле зрения правоохранителей. Так, с 2018 года он начал заниматься в своем городе пропагандой ИГИЛ*. Агитацию проводил среди своих знакомых, пытаясь привлечь их к террористической деятельности и даже планировал содействовать им с выездом в Сирию. Вместе с этим мужчина и сам готовился к совершению терактов - тренировался в стрельбе из оружия, изучал применение взрывчатых и отравляющих веществ. Во время расследования выяснилось, что осужденный ко всему прочему планировал отравить воду в некоторых районах Нижнекамска, а также подложить яд в некоторые столовые и похитить сотрудника ФСБ, чтобы пытать его ради получения информации, а затем убить.

* Запрещенная в России международная террористическая организация