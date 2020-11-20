Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 20 ноября 2020: число зараженных перевалило за 25 тысяч

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 234 местных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 234 случая коронавируса. С начала пандемии инфекции там подхватили уже 25 155 человек. На данный момент 20 137 из них выздоровели, а 309 - скончались.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

В регионе проведено более 419 тысяч тестов на COVID-19 и обследовано 394 тысячи местный житель.

О ТЕНДЕНЦИИ К СПАДУ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Больные в регионе продолжают выявляться сотнями ежедневно, но местный Минздрав заявил о тенденции к спаду заболеваемости.

- За последние дни порядка 300 коек в ковидных госпиталях региона остаются свободными. Я посетил несколько поликлиник, специалисты отмечают, что за два дня наметилась тенденция к спаду заболеваемости, - заметил глава ведомства Владимир Мишарин.

По его словам, ковидные госпитали продолжают работать в штатном режиме, а запас лекарств для инфицированных в них регулярно пополняется. Препаратов, кстати, хватит еще на один-два месяца.

О ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

После каникул не все школьники Ульяновской области сядут за парты. На постоянном очном обучении останутся лишь учащиеся с 1 по 6 класс. Остальные же перейдут на частичное дистанционное обучение.

В ноябре и декабре старшеклассники будут сочетать очную и дистанционную формы обучения. Две недели учащиеся 7-8 классов будут находится в школе, а учащиеся 9-11 классов - дома, после чего ребята поменяются. На время “дистанта” детей льготных категорий обеспечат продуктовыми наборами.

О ВТОРОЙ ПАРТИИ ВАКЦИН

В регионе ждут поступления второй партии вакцин от COVID-19 в количестве 1 064 штук. Вакцинация ждет работников “ковидных” госпиталей, а также сотрудников образовательных и социальных учреждений. Остальные жители региона смогут привиться уже в середине декабря.

Губернатор области Сергей Морозов заметил, что сейчас нужно держать на контроле наличие в медучрежедениях и аптеках средств индивидуальной защиты и лекарств. Для постоянного поддержания и своевременного пополнения запаса препаратов в региональном Минздраве организована работа специальной комиссии.