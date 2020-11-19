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Коронавирус Covid-19

После каникул старшеклассники Ульяновской области перейдут на частичное дистанционное обучение

На время “дистанта” дети льготных категорий будут обеспечены продуктовыми наборами
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Две недели школьники будут учиться очно, две - онлайн.

Две недели школьники будут учиться очно, две - онлайн.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что после каникул не все школьники Ульяновской области сядут за парты. На постоянном очном обучении останутся лишь учащиеся с 1 по 6 класс. Остальные же перейдут на частичное дистанционное обучение. Такое решение было принято на очередном заседании местного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В ноябре и декабре старшеклассники будут сочетать очную и дистанционную формы обучения. Две недели учащиеся 7-8 классов будут находится в школе, а учащиеся 9-11 классов - дома, после чего ребята поменяются. На время “дистанта” детей льготных категорий обеспечат продуктовыми наборами, сообщает пресс-служба правительства региона.

По последним данным в Ульяновской области выявили 24 921 зараженного COVID-19. Большинство из них - 20 137 человек, уже выздоровели, а 309 - скончались, но случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно.