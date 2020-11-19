Минздрав Ульяновской области о коронавирусе: “Наметилась тенденция к спаду заболеваемости”

Ковидные госпитали продолжают работать в штатном режиме, а запас лекарств для инфицированных в них регулярно пополняется. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По последним данным в Ульяновской области с начала пандемии было выявлено 24 921 случай заражения коронавирусом. Больные продолжают выявляться сотнями ежедневно, но региональный Минздрав заявил о тенденции к спаду заболеваемости.

- За последние дни порядка 300 коек в ковидных госпиталях региона остаются свободными. Я посетил несколько поликлиник, специалисты отмечают, что за два дня наметилась тенденция к спаду заболеваемости, - заметил глава ведомства Владимир Мишарин.

По его словам, ковидные госпитали продолжают работать в штатном режиме, а запас лекарств для инфицированных в них регулярно пополняется. Препаратов, кстати, хватит еще на один-два месяца.