Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 17 ноября 2020: заразились еще 227 человек

На данный момент в регионе провели 412 760 тестов на COVID-19, обследовали - 388 091 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 227 случаев коронавируса. С начала пандемии инфекцию там подхватили 24 455 человек, большая часть из которых - 19 447 зараженных, выздоровела, а 306 - скончались. О трех последних смертях стало известно накануне.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор говорит о том, что на данный момент в регионе провели 412 760 тестов на COVID-19, обследовали - 388 091 человека. Под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него сейчас находятся 11 775 местных жителей.

О НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ И КОРПОРАТИВАХ

Несмотря на введение новых ограничений, на местных радио и телеканалах продолжают показывать рекламу новогодних корпоративом. В связи с этим губернатор Сергей Морозов напомнил, что проведение массовых мероприятий в регионе запрещено.

- Это похоже на ситуацию с обманутыми дольщиками. Они сейчас соберут деньги, а провести праздники не смогут, - заявил он на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона.

По словам Морозова, запрет на корпоративы будет распространен как на кафе и рестораны, так и на дома отдыха, турбазы, гостиницы и отели. Нарушение ограничений будет нести за собой ответственность.