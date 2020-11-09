Новые ограничения в Ульяновской области: запрещены новогодние корпоративы, а также свадьбы в кафе и ресторанах

Это значит, что жители региона не смогут устроить банкет в честь свадьбы или, допустим, дня рождения. Фото: pixabay.com

В Ульяновской области ежедневно выявляется более 200 зараженных коронавирусом. По данным на понедельник, 9 ноября, инфекцию там подхватили уже 22 694 человека. Из-за этого губернатор Сергей Морозов решил ввести еще ряд ограничений.

О них он сообщил на очередном заседании оперштаба по развитию региона. Так, в кафе и ресторанах запретят проводить новогодние корпоративы и другие мероприятия - свадьбы, юбилеи и тому подобное. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Кроме этого, с 16 по 30 ноября в области планируют ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Остаться дома могут и школьники, которые выйдут после осенних каникул. Если к 22 ноября ситуация не стабилизируется, их отправят на дистанционное обучение. Остальных же постараются огородить от COVID-19 другими методами: в такси установят защитные барьеры, а в общественном транспорте - рецикуляторы воздуха.

Заметим, что на данный момент в Ульяновской области коронавирус смогли победить 18 023 человека, при этом 279 скончались.