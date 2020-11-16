В Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом людей

Фото: pixabay.com

По данным на утро понедельника, 16 ноября, в Ульяновской области выявили 24 228 случаев коронавируса. При этом 19 447 зараженных уже выздоровели, а 306 - скончались. Три последних летальных случая инфекции там зарегистрировали накануне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Областной Роспотребнадзор говорит, что с начала пандемии в области провели провели более 404 тысяч тестов на коронавирус, а обследовали порядка 381 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ситуация на сегодняшний день непростая": Мэр Ульяновска призвал усилить контроль за ситуацией с коронавирусом

Так, во время школьных каникул во всех учебных заведениях пройдет масштабная дезинфекция (подробности)